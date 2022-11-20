Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1450 мм
- Износостойкость45000 циклов
- Плотность475 г/м²
- Состав100% полиэстер
- Тип тканимебельные, столовые, портьерные, постельные
- Страна изготовленияРоссия
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