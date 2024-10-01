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Торшер V11008-F Tropic

Артикул: CH-067-086
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Торшер из коллекции Tropic в дизайнерском стиле. Абажур с тропическими узорами обеспечивает мягкое рассеивания света и создание атмосферы уюта и тепла. Корпус из качественного металла черного цвета. Нежная цветовая гамма светильника поможет украсить любой современный интерьер и подходит для дополнительного освещения спальни, гостиной и гостевой комнаты.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота1562 мм
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.07 м3
  • Вес упаковки3.50 кг

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