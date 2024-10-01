Характеристики товара
Описание
Торшер из коллекции Tropic в дизайнерском стиле. Абажур с тропическими узорами обеспечивает мягкое рассеивания света и создание атмосферы уюта и тепла. Корпус из качественного металла черного цвета. Нежная цветовая гамма светильника поможет украсить любой современный интерьер и подходит для дополнительного освещения спальни, гостиной и гостевой комнаты.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина450 мм
- Высота1562 мм
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.07 м3
- Вес упаковки3.50 кг