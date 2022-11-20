Характеристики товара
Описание
Торшер из коллекции Room от итальянского бренда Moderli. Абажур имеет два слоя ткани, внутренняя светлая ткань мягко рассеивает свет, а внешняя тёмная приглушает её для комфортного освещения. В качестве источника света могут быть использованы лампы накаливания или LED с цоколем E27. Корпус и устойчивое основание выполнены из металла цвета хром. Торшер Room станет отличным дополнительным освещением в спальне, гостиной или зале.
- Площадь освещения 3 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 60 Вт.
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 46*40*30,5
Вес брутто: 4,800
Объем: 0,056
Основные характеристики
- Высота1640 мм
- Ширина350 мм
- Длина350 мм
- Диаметр350 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветкоричневый, серебряный