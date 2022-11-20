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Торшер V2734-1F Room 1*E27*60W

14 оценок

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Характеристики товара

Описание

Торшер из коллекции Room от итальянского бренда Moderli. Абажур имеет два слоя ткани, внутренняя светлая ткань мягко рассеивает свет, а внешняя тёмная приглушает её для комфортного освещения. В качестве источника света могут быть использованы лампы накаливания или LED с цоколем E27. Корпус и устойчивое основание выполнены из металла цвета хром. Торшер Room станет отличным дополнительным освещением в спальне, гостиной или зале.

  • Площадь освещения 3 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя E27
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 60 Вт.

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 46*40*30,5

Вес брутто: 4,800

Объем: 0,056

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Основные характеристики

  • Высота1640 мм
  • Ширина350 мм
  • Длина350 мм
  • Диаметр350 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветкоричневый, серебряный

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