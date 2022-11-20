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Торшер V3050-3F Floor 3*E27*60W

11 оценок

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Характеристики товара

Описание

Торшер Floor высотой 165 см., с тремя плафонами выполнен в двух цветовых вариациях: матовый белый и матовый черный. Конструкция металлическая с устойчивым основанием, некоторые части торшера декорированы под дерево. Плафоны оснащены поворотными механизмами, благодаря которым можно регулировать направление светового потока. Переключатель расположен на сетевом шнуре. Идеальное дополнительное освещение для спальни, гостиной или гостевой комнаты.

  • Площадь освещения 6 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 3
  • Тип цоколя E27
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 180 Вт.

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 44*30*19

Вес брутто: 3,300

Объем: 0,025

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Основные характеристики

  • Высота1650 мм
  • Ширина260 мм
  • Длина450 мм
  • Материалметалл
  • Цветсерый

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