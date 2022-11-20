Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота2070 мм
- Ширина450 мм
- Глубина450 мм
- Материал каркасадерево
- Цветчерный
Торшер Odeon Light Pavia
Торшер Lightstar Sesso
Торшер Ровена
Торшер Аврора с белым абажуром
Торшер Светодиодный Гуффин
Торшер Torony
Торшер Erich
Торшер Erich серебро
Торшер Erich Modern
Торшер Erich Modern серебро
Бра Idea Lux Minimal White
Бра Спенсер
Подсветка Aurelio 40
Подсветка Raphael бронза
Настенный светильник Феу
Светильник настенный 01546
Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, черное
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден