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Торшер Virtuos, венге

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота2070 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветчерный

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