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Настоящее фото товара Торшер V3061-2F Suspent 2*E14*40W, произведённого компанией ChiedoCover
Торшер V3061-2F Suspent 2*E14*40W
41 оценка
7 49056
16 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Торшер V3061-2F Suspent 2*E14*40W - фото 1Торшер V3061-2F Suspent 2*E14*40W - фото 2Торшер V3061-2F Suspent 2*E14*40W - фото 3
Распродажа

Торшер V3061-2F Suspent 2*E14*40W

Артикул: CH-027-679
41 оценка
Основные характеристики
  • Длина270 мм
  • Ширина250 мм
  • Высота1550 мм
  • Материалметалл, стекло
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Торшер Moderli V3061-2F Suspent 2*E14*40W

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина270 мм
  • Ширина250 мм
  • Высота1550 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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