Характеристики товара
Описание
Торшер от итальянского бренда Moderli из коллекции Suspent. Оригинальный и лаконичный дизайн в металлическом каркасе со стеклянными плафонами. Сетчатый отражатель внутри равномерно рассеивает свет и придаёт стиль всей композиции. Плафоны светильника оснащены поворотным механизмом, который позволяет регулировать направление светового потока для комфортного освещения. Общая мощность светильника составляет 80 Вт. Переключатель располагается на сетевом шнуре. Данный торшер станет стильным дополнительным источником света в любом интерьере.
- Площадь освещения 4 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 2
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 40 Вт.
- Общая мощность светильника 80 Вт.
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 43,5*27*15,5
Вес брутто: 3,800
Объем: 0,018
Основные характеристики
- Высота1550 мм
- Ширина250 мм
- Длина270 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветчерный