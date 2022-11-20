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Тумба для обуви Reina сонома - фото 1Тумба для обуви Reina сонома - фото 2

Тумба для обуви Reina сонома

12 оценок
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Обувница Reina

Характеристики товара

Описание

Тумба для обуви состоит из двух отделений за распашными дверцами.

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Основные характеристики

  • Высота420 мм
  • Ширина910 мм
  • Глубина420 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветкоричневый

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