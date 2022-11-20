Характеристики товара
Описание
Тумба для обуви состоит из двух отделений за распашными дверцами.
Основные характеристики
- Высота420 мм
- Ширина910 мм
- Глубина420 мм
- МатериалЛДСП
- Цветкоричневый
Тумба для обуви состоит из двух отделений за распашными дверцами.
Стол рабочий Xeno
Парта регулируемая К1
Парта регулируемая с углом наклона столешницы К1
Парта регулируемая с полочкой К1
Парта с углом наклона столешницы и полочкой К1
Парта с углом наклона и перфорированным экраном К1
Парта с перфорированным экраном К1
Парта с полочкой и перфорированным экраном К1
Парта с полочкой, углом наклона и экраном К1
Парта регулируемая К2
Тумба Boho
Тумба Caprio
Сервант Фирзен
Обувница Шевалье 3
Обувница Шевалье 3/1
Обувница Шевалье 4
Обувница Шевалье 4/2
Обувница Шевалье 5