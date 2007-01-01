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Тумба подвесная, дуб венге - фото 1

Тумба подвесная, дуб венге

Артикул: CH-073-045
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тумба подвесная Арго АТ-02 Дуб венге 430x450x280 Подвесная тумба с двумя ящиками используется к столам А-002.Т, А-003.Т, А-004.Т, А-201.Т и А-202.Т (буква Т- модификация, предполагающая возможность подвешивания тумбы АТ-02). Столы серии Арго с дополнительной маркировкой Т в артикуле, например: А-002.Т и А-003.Т отличаются от столов А-002 и А-003 дополнительной присадкой для крепления тумбы, поэтому при заказе подвесной тумбы АТ-02 нужно указать артикул стола с маркировкой Т.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота280 мм
  • Цветвенге

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Тумба подвесная, дуб венге
Тумба подвесная, дуб венге
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