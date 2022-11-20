Тумба Sandy M с подсветкой

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Тумба Sandy S с подсветкой

Характеристики товара

Описание

Количество ламп: 1

Герметизация: IP 65

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина300 мм
  • Глубина300 мм
  • Вес8 кг
  • Материалполиэтилен
  • Цветбелый

Варианты размеров

Питание Подстветка Стоимость
220V Белая 10690
220V RGB/W 12890
Аккумулятор RGB/W 14790

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