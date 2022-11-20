Характеристики товара
Описание
Количество ламп: 1
Герметизация: IP 65
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина300 мм
- Глубина300 мм
- Вес8 кг
- Материалполиэтилен
- Цветбелый
Количество ламп: 1
Герметизация: IP 65
|Питание
|Подстветка
|Стоимость
|220V
|Белая
|10690
|220V
|RGB/W
|12890
|Аккумулятор
|RGB/W
|14790
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