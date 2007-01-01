Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина270 мм
- Ширина340 мм
- Высота940 мм
- Вес8 кг
- Материалсталь
- Цветбронза
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Пепельница уличная Шансон
Урна для раздельного сбора мусора Титан Трио
Контейнер для мусора пластиковый 50 л BULLET BIN Curver
Мраморная урна для мусора Дворцовая-5
Мусорный бак FlipBin, 30 л, черный
Мусорный контейнер Big-Box Swing XL 52 л, серебристый металлик
Уличная урна для мусора с опрокидывающимся баком, СЛ-1К
Уличная урна КОСМОС (Рубин) 30 л, серебро
Уличная урна КОСМОС (Рубин) 30 литров, перфорированная, серебро
Уличная урна КОСМОС 50 литров, перфорированная, бронза
Урна для фудкорта Акцент-3
Оригинальная уличная урна для мусора Абу-Даби
Урна уличная окрашенная с черной чашкой
Ведро Domaks прямоугольное 25 л
Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, лимон
Контейнер для мусора с плавающей крышкой, 25 л
Мусорная корзина ProfiLine Safe M 14 л, сталь зеркальная
Уличная урна КОСМОС 30 л, бронза
Уличная урна КОСМОС 30 л, оранжевая
Уличная урна КОСМОС (Рубин) 30 литров, перфорированная, бронза