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Урна для мусора Островок - фото 1

Урна для мусора Островок

Артикул: CH-056-932
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина200 мм
  • Ширина200 мм
  • Высота300 мм
  • Вес1 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

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