Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина270 мм
- Ширина340 мм
- Высота940 мм
- Вес8 кг
- Материалсталь
- Цветсеребряный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Урна для мусора Анкара с внутренним ведром
Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, лимон
Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, красный
Контейнер для мусора пластиковый 50 л BULLET BIN Curver
Контейнер для мусора с плавающей крышкой, 25 л
Мусорная корзина ProfiLine Safe M 14 л, серебристый металлик
Уличная урна К-50, серебро
Уличная урна КОСМОС 20 л, бронза
Уличная урна КОСМОС (Рубин) 50 литров, перфорированная, бронза
Уличная урна КОСМОС (ЯСП-20) 20 литров, антик серебро
Урна уличная окрашенная с черной чашкой
Ведро Domaks прямоугольное открытое 45 л
Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, лайм
Квадратная урна для мусора Квадро-26
Корзина для Мусора (Офисная) 250 низкая, белая
Мусорное ведро Touch Bin 45 л
Мусорный контейнер 60 литров, Big-Box Swing
Пепельница уличная Норд, черная
Уличная урна КОСМОС (Рубин) 30 литров, перфорированная, серебро
Уличная урна КОСМОС 50 литров, антик серебро