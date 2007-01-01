Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Урна бетонная уличная Лектерн, красно-серый гранит, произведённого компанией ChiedoCover
Урна бетонная уличная Лектерн, красно-серый гранит
8 оценок
27 190
Товар в корзине. Перейти
Урна бетонная уличная Лектерн, красно-серый гранит - фото 1

Урна бетонная уличная Лектерн, красно-серый гранит

Артикул: CH-057-510
8 оценок
Основные характеристики
  • Длина480 мм
  • Ширина480 мм
  • Высота640 мм
  • Вес90 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Урна бетонная уличная Лектерн, питерский гравий
Фотография товара Урна бетонная уличная Лектерн, питерский гравий от компании ChiedoCover.
Следующий Урна бетонная уличная Лектерн, габбро диабаз
Фотография товара Урна бетонная уличная Лектерн, габбро диабаз от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина480 мм
  • Ширина480 мм
  • Высота640 мм
  • Вес90 кг
  • Материалбетон
  • Цветкрасный, серый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Урна для мусора Раш, с внутренним ведром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна для мусора Раш, с внутренним ведром, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Урна для мусора Раш, с внутренним ведром

38
Настоящее фото товара Корзина для Мусора Корнис 250, низкая, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Корзина для Мусора Корнис 250, низкая, белая

12
Настоящее фото товара Уличная урна Локер 20 л, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Уличная урна Локер 20 л, бронза

9
Настоящее фото товара Уличная урна Локер 30 литров, перфорированная, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Уличная урна Локер 30 литров, перфорированная, серебро

8
Настоящее фото товара Урна для мусора Пирамида 21 литров, серая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Урна для мусора Пирамида 21 литров, серая

15
Настоящее фото товара Урна для торговых центров Нубук, сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от29 090
Оптовая цена

Урна для торговых центров Нубук, сталь

9
Настоящее фото товара Урна опрокидывающаяся 20 литров Демос, серая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Урна опрокидывающаяся 20 литров Демос, серая

5
Настоящее фото товара Урна пепельница Квадро-11, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Урна пепельница Квадро-11, черная

8
Настоящее фото товара Урна уличная для мусора Метрополь, с емкостью, произведённого компанией ChiedoCover
от23 290
Оптовая цена

Урна уличная для мусора Метрополь, с емкостью

8
Настоящее фото товара Урна бетонная парковая Алтар, московский гравий, произведённого компанией ChiedoCover
от33 490
Оптовая цена

Урна бетонная парковая Алтар, московский гравий

7

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Урна из нержавеющей стали с глухой крышкой Петинатион, сталь зеркальная, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена

Урна из нержавеющей стали с глухой крышкой Петинатион, сталь зеркальная

7
Настоящее фото товара Урны для раздельного сбора мусора «Город» 4 секции (4х38л), произведённого компанией ChiedoCover
от27 490
Оптовая цена

Урны для раздельного сбора мусора «Город» 4 секции (4х38л)

30
Настоящее фото товара Урна уличная прифасадная, антик бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от32 390
Оптовая цена

Урна уличная прифасадная, антик бронза

7
Фотография товара Урна уличная металлическая Энфолд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна уличная металлическая Энфолд, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена

Урна уличная металлическая Энфолд

38
Настоящее фото товара Урна для мусора Джут с плавающей крышкой, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена

Урна для мусора Джут с плавающей крышкой

14
Настоящее фото товара Урна для мусора уличная металлическая Фелт, произведённого компанией ChiedoCover
от30 390
Оптовая цена

Урна для мусора уличная металлическая Фелт

11
Настоящее фото товара Урна для мусора Перч, с креплением к поверхности, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Урна для мусора Перч, с креплением к поверхности

10
Фотография товара Урна уличная Хаммок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна уличная Хаммок, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена

Урна уличная Хаммок

33
Настоящее фото товара Урна с плавающей крышкой ALDA, 20 литров, сталь матовая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена

Урна с плавающей крышкой ALDA, 20 литров, сталь матовая

12
Настоящее фото товара Урна парковая бетонная Киль, мрамор шахматка, произведённого компанией ChiedoCover
от27 290
Оптовая цена

Урна парковая бетонная Киль, мрамор шахматка

6

Другие товары из раздела урны для помещений

Настоящее фото товара Кованая урна для мусора Веленс, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Кованая урна для мусора Веленс

6
Настоящее фото товара Корзина для мусора оцинкованная, Дентил-300 Цинк, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Корзина для мусора оцинкованная, Дентил-300 Цинк

5
Настоящее фото товара Урна бетонная деревянная Кибориум, габбро диабаз, произведённого компанией ChiedoCover
от31 090
Оптовая цена

Урна бетонная деревянная Кибориум, габбро диабаз

10
Настоящее фото товара Урна металлическая уличная УРТ-19, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Урна металлическая уличная УРТ-19, синяя

12
Настоящее фото товара Урна металлическая уличная УРТ-25, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Урна металлическая уличная УРТ-25, синяя

11
Настоящее фото товара Урна уличная металлическая СЛ-250, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Урна уличная металлическая СЛ-250, серый

14
Настоящее фото товара Урна уличная с козырьком Дебют, черная с вставками, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Урна уличная с козырьком Дебют, черная с вставками

5
Настоящее фото товара Урна бетонная уличная Лектерн, мрамор шахматка, произведённого компанией ChiedoCover
от27 190
Оптовая цена

Урна бетонная уличная Лектерн, мрамор шахматка

7
Настоящее фото товара Урна бетонная уличная Амбо, московский гравий, произведённого компанией ChiedoCover
от20 490
Оптовая цена

Урна бетонная уличная Амбо, московский гравий

8
Настоящее фото товара Урна парковая чугунная Грифон, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от49 990
Оптовая цена

Урна парковая чугунная Грифон, черная

7

Товар в корзине

Урна бетонная уличная Лектерн, красно-серый гранит
Урна бетонная уличная Лектерн, красно-серый гранит
от 27 190
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Урна из нержавеющей стали с глухой крышкой Петинатион, сталь зеркальная, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена

Урна из нержавеющей стали с глухой крышкой Петинатион, сталь зеркальная

7
Настоящее фото товара Урны для раздельного сбора мусора «Город» 4 секции (4х38л), произведённого компанией ChiedoCover
от27 490
Оптовая цена

Урны для раздельного сбора мусора «Город» 4 секции (4х38л)

30
Настоящее фото товара Урна уличная прифасадная, антик бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от32 390
Оптовая цена

Урна уличная прифасадная, антик бронза

7
Фотография товара Урна уличная металлическая Энфолд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна уличная металлическая Энфолд, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена

Урна уличная металлическая Энфолд

38

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности