Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Ширина1395 мм
- Глубина370 мм
- Вес48.61 кг
- Объем152000 мл
- Цветчерный, красный, желтый, синий, зеленый
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