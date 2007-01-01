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Настоящее фото товара Урна уличная Хаммок, произведённого компанией ChiedoCover
Урна уличная Хаммок
33 оценки
5 190
Товар в корзине. Перейти
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Урна уличная Хаммок

Артикул: CH-023-962
33 оценки
Основные характеристики
  • Длина440 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота800 мм
  • Вес8 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Наличие пепельницы: Урна без пепельницы

Внутренняя емкость: Нет

Материал: Окрашенная сталь

Объем: 27 л

Цвет: Черный

Метод крепления: Универсальная (может крепиться)

Высота: 80 см

Ширина: 40 см

Длина: 44 см

Вес: 8 кг

Объем в упаковке, м3: 0.16

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина440 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота800 мм
  • Вес8 кг
  • Материалсталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.16 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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