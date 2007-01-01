Характеристики товара
Описание
Наличие пепельницы: Урна без пепельницы
Внутренняя емкость: Нет
Материал: Окрашенная сталь
Объем: 27 л
Цвет: Черный
Метод крепления: Универсальная (может крепиться)
Высота: 80 см
Ширина: 40 см
Длина: 44 см
Вес: 8 кг
Объем в упаковке, м3: 0.16
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина440 мм
- Ширина400 мм
- Высота800 мм
- Вес8 кг
- Материалсталь
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет