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Настоящее фото товара Урна для торговых центров Нубук, сталь, произведённого компанией ChiedoCover
Урна для торговых центров Нубук, сталь
9 оценок
29 090
Товар в корзине. Перейти
Урна для торговых центров Нубук, сталь - фото 1

Урна для торговых центров Нубук, сталь

Артикул: CH-057-182
9 оценок
Основные характеристики
  • Длина440 мм
  • Ширина440 мм
  • Высота760 мм
  • Вес15 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Наличие пепельницы Урна без пепельницы
Внутренняя емкость В комплекте
Материал Нержавеющая сталь
Объем 150 л
Метод крепления Универсальная (может крепиться)
Высота 76 см
Ширина 44 см
Длина 44 см
Вес 15 кг
Объем в упаковке, м3 0.15

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина440 мм
  • Ширина440 мм
  • Высота760 мм
  • Вес15 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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