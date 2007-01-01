Характеристики товара
Описание
Наличие пепельницы Урна без пепельницы
Внутренняя емкость В комплекте
Материал Нержавеющая сталь
Объем 150 л
Метод крепления Универсальная (может крепиться)
Высота 76 см
Ширина 44 см
Длина 44 см
Вес 15 кг
Объем в упаковке, м3 0.15
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина440 мм
- Ширина440 мм
- Высота760 мм
- Вес15 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет