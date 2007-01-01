Характеристики товара
Описание
Высота: 65 см
Ширина: 38 см
Длина: 31 см
Вес: 5 кг
Материал: окрашенная сталь
Объем: 25 л
Объем в упаковке: 0,08
Недорогая урна, которую можно установить во дворах, жилых кварталах, возле остановок и общественных зданий. Урна изготовлена из прочного оцинкованного металла с порошковой окраской.
Её главная особенность - надежная конструкция. Дно бака оснащено четырьмя отверстиями для слива воды. Таким образом вероятность коррозии металла снижается в несколько раз, поэтому урна выстоит в любую погоду. Благодаря специальным отверстиям в ножках, урну можно закрепить анкерами к поверхности.
Основные преимущества урны:
- универсальный метод крепления,
- стальная полоска на верхней кромке позволяет дополнительно ужесточить бак,
- объем урны - 25 литров,
- удобная система очистки урны от мусора,
- вес изделия: 5 кг.
Базовые цвета: зеленый бак, черные ножки
Изготовлена из оцинкованного металла с порошковой окраской.
Изготовлена из оцинкованного металла с порошковой окраской.
Характеристики бака:Размеры бака для мусора: 245*245*450 мм;
Размеры профиля ножек: 20*20 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина310 мм
- Ширина380 мм
- Высота650 мм
- Вес5 кг
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Вес упаковки5 кг
- Объём упаковки0.08 м3
- Изделия стопируютсяНет