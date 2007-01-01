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Настоящее фото товара Урна уличная металлическая Энфолд, произведённого компанией ChiedoCover
Урна уличная металлическая Энфолд
38 оценок
1 990
Товар в корзине. Перейти
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Урна уличная металлическая Энфолд

Артикул: CH-009-578
38 оценок
Основные характеристики
  • Длина310 мм
  • Ширина380 мм
  • Высота650 мм
  • Вес5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота: 65 см

Ширина: 38 см

Длина: 31 см

Вес: 5 кг

Материал: окрашенная сталь

Объем: 25 л

Объем в упаковке: 0,08

Недорогая урна, которую можно установить во дворах, жилых кварталах, возле остановок и общественных зданий. Урна изготовлена из прочного оцинкованного металла с порошковой окраской.

Её главная особенность - надежная конструкция. Дно бака оснащено четырьмя отверстиями для слива воды. Таким образом вероятность коррозии металла снижается в несколько раз, поэтому урна выстоит в любую погоду. Благодаря специальным отверстиям в ножках, урну можно закрепить анкерами к поверхности.

Основные преимущества урны:

  • универсальный метод крепления,
  • стальная полоска на верхней кромке позволяет дополнительно ужесточить бак,
  • объем урны - 25 литров,
  • удобная система очистки урны от мусора,
  • вес изделия: 5 кг.

Базовые цвета: зеленый бак, черные ножки

Изготовлена из оцинкованного металла с порошковой окраской.

Изготовлена из оцинкованного металла с порошковой окраской.
Характеристики бака:Размеры бака для мусора: 245*245*450 мм;
Размеры профиля ножек: 20*20 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина310 мм
  • Ширина380 мм
  • Высота650 мм
  • Вес5 кг
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки5 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Варианты каркаса - Покрытие

Урна уличная металлическая Энфолд - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Урна уличная металлическая Энфолд - каркас в цвете БелыйБелый
Урна уличная металлическая Энфолд - каркас в цвете ЧерныйЧерный

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