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Настоящее фото товара Урна бетонная уличная Пулпит, питерский гравий, произведённого компанией ChiedoCover
Урна бетонная уличная Пулпит, питерский гравий
9 оценок
36 190
Товар в корзине. Перейти
Урна бетонная уличная Пулпит, питерский гравий - фото 1

Урна бетонная уличная Пулпит, питерский гравий

Артикул: CH-057-521
9 оценок
Основные характеристики
  • Длина600 мм
  • Ширина420 мм
  • Высота690 мм
  • Вес130 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина420 мм
  • Высота690 мм
  • Вес130 кг
  • Материалбетон
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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