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Настоящее фото товара Квадратная урна для мусора Портир-26, произведённого компанией ChiedoCover
Квадратная урна для мусора Портир-26
10 оценок
12 390
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Квадратная урна для мусора Портир-26 - фото 1

Квадратная урна для мусора Портир-26

Артикул: CH-056-772
10 оценок
Основные характеристики
  • Длина360 мм
  • Ширина360 мм
  • Высота670 мм
  • Вес6,4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина360 мм
  • Ширина360 мм
  • Высота670 мм
  • Вес6,4 кг
  • Материалметалл
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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