Характеристики товара
Описание
Эта Мраморная урна с пепельницей представляет собой металлический каркас, выполненый из нержавеющей стали которая покрыта золотым напылением.
Внутрь урны вмонтированы плиты из натурального мрамора, а сверху расположена пепельница в виде съемного лотка, который лекго вытаскивается и чистится.
Данная модель уличной урны действительно выглядит массивно и солидно, которая своим внешним видом подчеркивает интерьер архитектурного сооружения.
Наибольшую популярность мраморные урны получили при открытии гостиничных комплексов, президент отелей, дорогих и шикарных ресторанах, в которых люди чувствуют себя на вершине престижа.
Внутреннее металлическое ведро входит в комплект урны.Урна идеально подходит для установки внутри отелей, ресторанов и развлекательных клубов.
Наличие пепельницы: Урна с пепельницей
Внутренняя емкость: В комплекте
Материал: Мрамор
Объем: 30 л
Метод крепления: Универсальная (может крепиться)
Высота: 69 см
Ширина: 31 см
Длина: 26 см
Вес: 28 кг
Объем в упаковке: 0,06 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина260 мм
- Ширина310 мм
- Высота690 мм
- Вес28 кг
- Материалмрамор
- Цветчерный, золотой
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.06 м3
- Изделия стопируютсяНет