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Настоящее фото товара Пепельница Алков, 30 см, белая, произведённого компанией ChiedoCover
Пепельница Алков, 30 см, белая
12 оценок
4 790
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Пепельница Алков, 30 см, белая - фото 1

Пепельница Алков, 30 см, белая

Артикул: CH-056-806
12 оценок
Основные характеристики
  • Длина300 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота720 мм
  • Вес3 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Пепельница Алков, 30 см, красная от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота720 мм
  • Вес3 кг
  • Материалсталь
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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