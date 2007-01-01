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Настоящее фото товара Урна парковая бетонная Глид, произведённого компанией ChiedoCover
Урна парковая бетонная Глид
49 оценок
27 29010
29 990 ₽
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Урна парковая бетонная Глид - фото 1Урна парковая бетонная Глид - фото 2
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Урна парковая бетонная Глид

Артикул: CH-009-623
49 оценок
Основные характеристики
  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота600 мм
  • Вес130 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота: 60 см

Ширина: 45 см

Длина: 45 см

Вес: 130 кг

Объем емкости: 65 л

Материал: Бетон с фактурой из камня

Объем упаковки: 0,12

Изысканная европейская урна изготовлена из высокопрочного бетона, покрытая натуральным камнем, легко вписывающаяся в любой облик современного города, аккуратно подчеркивая все эстетические качества ландшафтного дизайна. Широкая цветовая гамма позволяет идеально подобрать цвет соответствующий окружающей среде.Вкладыш изготовлен из оцинкованной стали, общий объем 65 литров. Чашка для окурков также выполняет функцию ручки для удаления вкладыша из урны.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота600 мм
  • Вес130 кг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Варианты каркаса - Покрытие

Урна парковая бетонная Глид - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Урна парковая бетонная Глид - каркас в цвете БелыйБелый
Урна парковая бетонная Глид - каркас в цвете ЧерныйЧерный

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