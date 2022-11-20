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Урна для фудкорта Акцент-3 - фото 1

Урна для фудкорта Акцент-3

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Характеристики товара

Описание

Высота: 87 см

Ширина: 38 см

Длина: 92 см

Вес: 40 кг

Объем емкости: 150 л

Материал: окрашенная сталь, нержавеющая сталь

Объем упаковки: 0,33

Металлическая урна для раздельного сбора мусора Акцент-3, выполнена из металла с порошковой окраской. На баке наклеены наклейки с подсказкой о назначении отверстий.

Урна комплектуется тремя баками для мусора по 60 литров каждый.

Урна для раздельного сбора мусора Акцент-3, выполнена из оцинкованой стали покрытой в порошковую краску черного цвета. Так же на урну наносятся наклейки с описанием того мусора, для которого предназначен тот или иной бак. Верхняя часть урны выполнена в виде защитной крышки с отверстиями под мусор. Внутри предусмотрены специальные оцинкованые емкости по 48 литров каждая.

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Варианты каркаса

Урна для фудкорта Акцент-3 - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Урна для фудкорта Акцент-3 - каркас в цвете БелыйБелый
Урна для фудкорта Акцент-3 - каркас в цвете КоричневыйКоричневый

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