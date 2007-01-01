Товар в корзине. Перейти
Урна пепельница металлическая Виста, сталь зеркальная - фото 1

Урна пепельница металлическая Виста, сталь зеркальная

Артикул: CH-057-211
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый Blitz, прозрачный серый
Фотография товара Стул пластиковый Blitz, прозрачный серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул пластиковый Blitz, прозрачный зеленый
Фотография товара Стул пластиковый Blitz, прозрачный зеленый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина150 мм
  • Ширина150 мм
  • Высота700 мм
  • Вес2 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела урны для помещений

Товар в корзине

Урна пепельница металлическая Виста, сталь зеркальная
Урна пепельница металлическая Виста, сталь зеркальная
от 4 390
В корзине

С этим товаром покупают