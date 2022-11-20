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Мраморная урна для отелей и торговых центров Дворцовая - фото 1

Мраморная урна для отелей и торговых центров Дворцовая

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Высота: 73 см

Ширина: 31 см

Длина: 31 см

Вес: 28 кг

Объем емкости: 30 л

Материал: Нержавеющая сталь, Мрамор

Объем упаковки: 0,07

Мраморная урна с пепельницей представляет собой металлический каркас, выполненый из нержавеющей стали полированной поверхности.

Внутрь урны вмонтированы плиты из натурального мрамора, а сверху расположена пепельница в виде съемного лотка, который лекго вытаскивается и чистится.

Данная модель уличной урны действительно выглядит массивно и солидно, которая своим внешним видом подчеркивает интерьер архитектурного сооружения.

Наибольшую популярность мраморные урны получили при открытии гостиничных комплексов, президент отелей, дорогих и шикарных ресторанах, в которых люди чувствуют себя на вершине престижа.

Внутреннее металлическое ведро входит в комплект урны.

Урна идеально подходит для установки внутри отелей, ресторанов и развлекательных клубов.

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Варианты каркаса

Мраморная урна для отелей и торговых центров Дворцовая - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Мраморная урна для отелей и торговых центров Дворцовая - каркас в цвете БелыйБелый
Мраморная урна для отелей и торговых центров Дворцовая - каркас в цвете КоричневыйКоричневый

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