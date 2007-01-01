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Ведро для мусора Harmony M 12 литров, белый - фото 1

Ведро для мусора Harmony M 12 литров, белый

Артикул: CH-057-435
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина340 мм
  • Ширина340 мм
  • Высота470 мм
  • Вес3,4 кг
  • Материалсталь
  • Цветбелый

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Ведро для мусора Harmony M 12 литров, белый
Ведро для мусора Harmony M 12 литров, белый
от 5 890
В корзине

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