Характеристики товара
Описание
Вес 50 кг
Объем в упаковке 0,12 м3
Основные характеристики
- Высота670 мм
- Ширина420 мм
- Глубина420 мм
- Вес50 кг
- Объем80000 мл
- Материалбетон, дерево
- Цветкоричневый
Вес 50 кг
Объем в упаковке 0,12 м3
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