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Урна деревянная на железобетонном основании Стрельна - фото 1Урна деревянная на железобетонном основании Стрельна - фото 2

Урна деревянная на железобетонном основании Стрельна

6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Вес 50 кг
Объем в упаковке 0,12 м3

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Основные характеристики

  • Высота670 мм
  • Ширина420 мм
  • Глубина420 мм
  • Вес50 кг
  • Объем80000 мл
  • Материалбетон, дерево
  • Цветкоричневый

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