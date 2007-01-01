Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина310 мм
- Ширина310 мм
- Высота1100 мм
- Вес10 кг
- Материалсталь
- Цветоранжевый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Урна уличная квадратная Оптимал
Сенсорное ведро EKO, 50 литров
Ведро Domaks прямоугольное открытое 25 л
Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, серебристый металлик
Мусорный бак BIG BIN, 60 л, черный
Мусорный бак TOUCH BIN, 30 л, сталь зеркальная
Мусорный бак TOUCH BIN, 30 л, сталь матовая
Мусорный контейнер Big-Box Swing XL 52 л, черный
Уличная урна для мусора Минск
Уличная урна КОСМОС (Рубин) 30 л, бронза
Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, красный
Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, бордо
Мраморная урна для мусора Дворцовая-5
Мраморная урна для Торговых центров Сингапур
Мусорная корзина ProfiLine Safe M 14 л, сталь зеркальная
Мусорный контейнер Big-Box Swing XL 52 л, серебристый металлик
Пепельница уличная Норд, черная
Уличная урна для мусора с опрокидывающимся баком, СЛ-1К
Уличная урна КОСМОС (Рубин) 30 л, оранжевая
Уличная урна КОСМОС (ЯСП-20), антик бронза