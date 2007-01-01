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Урна для мусора Пирамида 21 литров, зеленая - фото 1

Урна для мусора Пирамида 21 литров, зеленая

Артикул: CH-056-960
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина290 мм
  • Ширина330 мм
  • Высота520 мм
  • Вес5 кг
  • Материалсталь
  • Цветзеленый

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от 2 190
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