Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина290 мм
- Ширина330 мм
- Высота520 мм
- Вес5 кг
- Материалсталь
- Цветзеленый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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