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Урна уличная Кованая - фото 1Урна уличная Кованая - фото 2

Урна уличная Кованая

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Характеристики товара

Описание

Вес 8 кг
Объем в упаковке 0.16 м3

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина440 мм
  • Вес8 кг
  • Объем27000 мл
  • Материалсталь
  • Цветчерный

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