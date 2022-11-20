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Урна из нержавеющей стали Мадрид - фото 1

Урна из нержавеющей стали Мадрид

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Урна уличная опрокидывающаяся УК-1

Характеристики товара

Описание

Высота: 80 см

Ширина: 30 см

Длина: 30 см

Вес: 12 кг

Объем емкости: 50 л

Материал: нержавеющая сталь

Объем упаковки: 0,1

Классический вариант уличной урны. Практичная для собственника и удобная для посетителей.

Изготовлена из нержавеющей стали шлифованная (матовая) поверхность.

Урна 'Мадрид' предназначена для установки при входе в торговые центры, бизнес центры и т.п.

Укомплектована внутренним металлическим ведром.

Нижняя часть окантована резиновым профилем для защиты и лучшего сцепления с поверхностью.

Дополнительные характеристики:

Размер боковой прорези для мусора: 25 х 14 см

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Варианты каркаса

Урна из нержавеющей стали Мадрид - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Урна из нержавеющей стали Мадрид - каркас в цвете БелыйБелый
Урна из нержавеющей стали Мадрид - каркас в цвете КоричневыйКоричневый

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