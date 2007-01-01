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Ведро квадратное сетчатое 14 л - фото 1

Ведро квадратное сетчатое 14 л

Артикул: CH-056-770
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина220 мм
  • Ширина220 мм
  • Высота300 мм
  • Вес0,3 кг
  • Материалметалл
  • Цветсеребряный

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