Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина220 мм
- Ширина220 мм
- Высота300 мм
- Вес0,3 кг
- Материалметалл
- Цветсеребряный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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