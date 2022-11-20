Товар в корзине. Перейти
Вазон бетонный Ц-4-2 - фото 1

Вазон бетонный Ц-4-2

11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Вазон бетонный Ц-4-3
Вазон бетонный Ц-4-3
Следующий Вазон бетонный Ц-12
Вазон бетонный Ц-4-3

Характеристики товара

Описание

Прямоугольная цветочница предназначена для использования в местах, где обычные круглые и квадратные формы цветочниц смотрелись бы неаккуратно.
Например, такие модели размещают вдоль домов, создавая тем самым эстетически красивое ограждение.
Цветочница выполнена из прочного бетона, марки м350 и армирована металлической проволокой. Такие материалы придают изделию невероятную прочность и устойчивость к воздействиям внешней среды. Даже если в цветочницу врежется автомобиль на скорости, она не разлетится на мелкие кусочки.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота360 мм
  • Ширина370 мм
  • Глубина1000 мм
  • Вес180 кг
  • Материалбетон

Похожие товары

Комплект мебели МодернНастоящее фото товара Комплект мебели Модерн, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
5

Комплект мебели Модерн

Комплект мебели ЛофтНастоящее фото товара Комплект мебели Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от47 72010
52 690 ₽Оптовая цена
14

Комплект мебели Лофт

Настоящее фото товара Кашпо GRAND, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена
7

Кашпо GRAND

Настоящее фото товара Кашпо Прованс, квадратное, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
10

Кашпо Прованс, квадратное

В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Кашпо Гранд, среднее, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
11

Кашпо Гранд, среднее

В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Кашпо №1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
11

Кашпо №1

Настоящее фото товара Лофт перегородка №1, произведённого компанией ChiedoCover
от38 900
9

Лофт перегородка №1

Настоящее фото товара Цветочница бетонная квадратная, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена
15

Цветочница бетонная квадратная

Настоящее фото товара Цветочница бетонная Ц-6-1 шестигранник, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
11

Цветочница бетонная Ц-6-1 шестигранник

Настоящее фото товара Цветочница бетонная Ц-5, произведённого компанией ChiedoCover
11 990
Оптовая цена
15

Цветочница бетонная Ц-5

С этим товаром покупают
Стеновые панели КендаллНастоящее фото товара Стеновые панели Кендалл, произведённого компанией ChiedoCover
от12 000
14

Стеновые панели Кендалл

Настоящее фото товара Стеновые панели Калумет, произведённого компанией ChiedoCover
от12 000
5

Стеновые панели Калумет

Ножка для журнального стола Лофт серая 71 смНастоящее фото товара Ножка для журнального стола Лофт серая 71 см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена
11

Ножка для журнального стола Лофт серая 71 см

Настоящее фото товара Подстолье Лофт деревянное ХО, произведённого компанией ChiedoCover
от26 790
Оптовая цена
13

Подстолье Лофт деревянное ХО

Настоящее фото товара Подстолье Лофт деревянное Trio, произведённого компанией ChiedoCover
от27 590
Оптовая цена
14

Подстолье Лофт деревянное Trio

Настоящее фото товара Подстолье Лофт деревянное Трапеция, произведённого компанией ChiedoCover
от23 790
Оптовая цена
7

Подстолье Лофт деревянное Трапеция

Настоящее фото товара Комод Блайбург, произведённого компанией ChiedoCover
74 390
9

Комод Блайбург

Другие товары из разделадля благоустройства территории
Настоящее фото товара Урна для торговых центров Кристалл,180 литров, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
Оптовая цена
11

Урна для торговых центров Кристалл,180 литров

Настоящее фото товара Урна для мусора Анкара с внутренним ведром, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
14

Урна для мусора Анкара с внутренним ведром

Настоящее фото товара Металлическая урна Уличная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
10

Металлическая урна Уличная

Настоящее фото товара Урна уличная металлическая Бюджет, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена
11

Урна уличная металлическая Бюджет

Настоящее фото товара Урна для мусора уличная Титан, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
15

Урна для мусора уличная Титан

Настоящее фото товара Урна уличная опрокидывающаяся УК-1, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
7

Урна уличная опрокидывающаяся УК-1

Настоящее фото товара Урна из нержавеющей стали Мадрид, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена
15

Урна из нержавеющей стали Мадрид

Урна уличная КосмосНастоящее фото товара Урна уличная Космос, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена
10

Урна уличная Космос

Настоящее фото товара Урна уличная Космос малая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
8

Урна уличная Космос малая