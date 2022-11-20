Характеристики товара
Описание
Прямоугольная цветочница предназначена для использования в местах, где обычные круглые и квадратные формы цветочниц смотрелись бы неаккуратно.
Например, такие модели размещают вдоль домов, создавая тем самым эстетически красивое ограждение.
Цветочница выполнена из прочного бетона, марки м350 и армирована металлической проволокой. Такие материалы придают изделию невероятную прочность и устойчивость к воздействиям внешней среды. Даже если в цветочницу врежется автомобиль на скорости, она не разлетится на мелкие кусочки.
Основные характеристики
- Высота360 мм
- Ширина370 мм
- Глубина1000 мм
- Вес180 кг
- Материалбетон