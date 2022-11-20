Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Ширина660 мм
- Глубина580 мм
- Вес100 кг
- Материалбетон
Комплект мебели Модерн
Комплект мебели Лофт
Кашпо GRAND
Кашпо Прованс, квадратное
Кашпо Гранд, среднее
Кашпо №1
Лофт перегородка №1
Цветочница бетонная квадратная
Цветочница бетонная Ц-6-1 шестигранник
Цветочница бетонная Ц-5
Стеновые панели Варшава 25см
Подстолье 1061EM
Подстолье 1064EM
Подстолье 1065EM
Подстолье 1063EM
Подстолье 1042EM
Ковер LAVAL
Лофт перегородка №1
Урна для торговых центров Кристалл,180 литров
Урна для мусора Анкара с внутренним ведром
Металлическая урна Уличная
Урна уличная металлическая Бюджет
Урна для мусора уличная Титан
Урна уличная опрокидывающаяся УК-1
Урна из нержавеющей стали Мадрид
Урна уличная Космос
Урна уличная Космос малая