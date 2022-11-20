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Вазон бетонный Ц-11 - фото 1

Вазон бетонный Ц-11

12 оценок
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Вазон бетонный Ц-12

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина660 мм
  • Глубина580 мм
  • Вес100 кг
  • Материалбетон

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