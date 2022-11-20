Характеристики товара
Описание
Основные характеристики
- Высота700 мм
- Ширина1830 мм
- Глубина810 мм
|Наименование
|Габариты, мм (ДхГхВ)
|Стоимость
|Кресло с подлокотниками
|1040х810х700
|Стоимость уточнить у менеджера
|2-х местный диван с подлокотниками
|1830х810х700
|Стоимость уточнить у менеджера
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