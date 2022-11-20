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Диван Клаб, 2-х местный - фото 1Диван Клаб, 2-х местный - фото 2Диван Клаб, 2-х местный - фото 3

Диван Клаб, 2-х местный

14 оценок
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Диван Квадро, 2-х местный

Характеристики товара

Описание

Оригинальная и стильная модель. Элегантные вырезы на подлокотниках и п-образные металлические опоры создают визуальную легкость изделия. Мы рекомендуем эту модель для переговорных комнат, зон отдыха и ожидания, приемных, офисов, отелей и гостиниц, салонов и клубов.
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Основные характеристики

  • Высота700 мм
  • Ширина1830 мм
  • Глубина810 мм

Варианты размеров

Наименование Габариты, мм (ДхГхВ) Стоимость
Кресло с подлокотниками
 1040х810х700 Стоимость уточнить у менеджера
2-х местный диван с подлокотниками
 1830х810х700 Стоимость уточнить у менеджера

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