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Вилка десертная «Профиль» сталь нержавеющая - фото 1

Вилка десертная «Профиль» сталь нержавеющая

Артикул: CH-060-833
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.

Секрет столовых приборов от Kunstwerk в особом составе их нержавеющей стали – 18/0 (aisi 304). Металл содержит до 18% хрома, который обеспечивает такие характеристики материала как прочность и устойчивость к коррозии. В сплаве нет никеля, так что посуда этого производителя безопасная. Для полноценной сервировки стола Kunstwerk предлагает десертные вилки серии «Профиль». У них традиционная форма с 4 зубцами, тонкая удобная ручка без декора, чтобы изделие хорошо сочеталось с остальными приборами. Общая длина изделия 189 мм, цвет – серебристый.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина189/60 мм
  • Ширина4 мм
  • Вес0,04 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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