Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 штук.
Секрет столовых приборов от Kunstwerk в особом составе их нержавеющей стали – 18/0 (aisi 304). Металл содержит до 18% хрома, который обеспечивает такие характеристики материала как прочность и устойчивость к коррозии. В сплаве нет никеля, так что посуда этого производителя безопасная. Для полноценной сервировки стола Kunstwerk предлагает десертные вилки серии «Профиль». У них традиционная форма с 4 зубцами, тонкая удобная ручка без декора, чтобы изделие хорошо сочеталось с остальными приборами. Общая длина изделия 189 мм, цвет – серебристый.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина189/60 мм
- Ширина4 мм
- Вес0,04 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт