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Вилка десертная «Роял» хромоникелевая сталь, хромированный - фото 1Вилка десертная «Роял» хромоникелевая сталь, хромированный - фото 2Вилка десертная «Роял» хромоникелевая сталь, хромированный - фото 3Вилка десертная «Роял» хромоникелевая сталь, хромированный - фото 4Вилка десертная «Роял» хромоникелевая сталь, хромированный - фото 5Вилка десертная «Роял» хромоникелевая сталь, хромированный - фото 6

Вилка десертная «Роял» хромоникелевая сталь, хромированный

Артикул: CH-060-930
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина191 мм
  • Вес0,055 кг
  • МатериалХромоникелевая сталь
  • Цветсеребряный

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