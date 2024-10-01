Характеристики товара
Описание
Олд Фэшн «Стамбул» для подачи разных напитков дополнит сервировку стола во время мероприятий.
Стакан с прямыми стенками средней высоты имеет объем 250 мл. У него стандартный диаметр, толстое дно, за счет чего лед в бокале будет таять медленнее. Выполнен из качественного прозрачного стекла. Этот материал отличается элегантностью и радует долговечностью, так как производитель old fashioned выбирает исключительно проверенные материалы для изготовления своей посуды.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота87 мм
- Диаметр72 мм
- Объем0,25 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт