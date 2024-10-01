Товар в корзине. Перейти
Олд фэшн «Стамбул», 250мл, стекло, прозрачный - фото 1

Олд фэшн «Стамбул», 250мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-088
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Олд фэшн «Стамбул», 190мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Олд фэшн «Стамбул», 190мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Олд Фэшн «Элизия», 210мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Олд Фэшн «Элизия», 210мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Олд Фэшн «Стамбул» для подачи разных напитков дополнит сервировку стола во время мероприятий.

Стакан с прямыми стенками средней высоты имеет объем 250 мл. У него стандартный диаметр, толстое дно, за счет чего лед в бокале будет таять медленнее. Выполнен из качественного прозрачного стекла. Этот материал отличается элегантностью и радует долговечностью, так как производитель old fashioned выбирает исключительно проверенные материалы для изготовления своей посуды.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота87 мм
  • Диаметр72 мм
  • Объем0,25 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Столовая группа 26 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столовая группа 26, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Столовая группа 26

30
Распродажа
Фотография товара Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69022
8 490 ₽Оптовая цена

Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый

80
В наличии 120 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Универсальный чехол двухсторонний, габардин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Универсальный чехол двухсторонний, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Универсальный чехол двухсторонний, габардин

41
Фотография товара Скамейка металлическая СП со спинкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка металлическая СП со спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Скамейка металлическая СП со спинкой

46
Фотография товара Кресло Swan Chair латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Swan Chair латте, произведённого компанией ChiedoCover
от43 590
Оптовая цена

Кресло Swan Chair латте

42
Фотография товара Палочки китайские «Тенсоки» в индивидуальной упаковке, бамбук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Палочки китайские «Тенсоки» в индивидуальной упаковке, бамбук , произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Палочки китайские «Тенсоки» в индивидуальной упаковке, бамбук

8
В наличии 150 шт.

Другие товары из раздела олд фэшны

Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Таймлесс», 345мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Таймлесс», 345мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Таймлесс», 345мл, стекло, прозрачный

10
В наличии 15192 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Карат», 300мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Карат», 300мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7037
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Карат», 300мл, стекло, прозрачный

5
В наличии 1591 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Аркади», 240мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Аркади», 240мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от2005
210 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Аркади», 240мл, стекло, прозрачный

14
В наличии
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Сальто», 320мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Сальто», 320мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от24023
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Сальто», 320мл, стекло, прозрачный

8
В наличии 194 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Даймонд», 385мл, стекло, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Даймонд», 385мл, стекло, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от24023
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Даймонд», 385мл, стекло, фиолетовый

15
В наличии 600 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Луизан», 320мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от45012
510 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Луизан», 320мл, хрустальное стекло, прозрачный

5
В наличии 24 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Зальцбург», 300мл, стекло, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Зальцбург», 300мл, стекло, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Зальцбург», 300мл, стекло, розовый

13
В наличии 504 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Лея», 265мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Лея», 265мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Лея», 265мл, стекло, прозрачный

9
В наличии 144 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Инвернэсс», 207мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Инвернэсс», 207мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Инвернэсс», 207мл, стекло, прозрачный

7
В наличии 21 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Модерн Америка», 345мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Модерн Америка», 345мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от52015
610 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Модерн Америка», 345мл, стекло, прозрачный

15
В наличии 2 шт.

Товар в корзине

Олд фэшн «Стамбул», 250мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Стамбул», 250мл, стекло, прозрачный
от 60
110 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Столовая группа 26 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столовая группа 26, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Столовая группа 26

30
Распродажа
Фотография товара Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69022
8 490 ₽Оптовая цена

Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый

80
В наличии 120 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Универсальный чехол двухсторонний, габардин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Универсальный чехол двухсторонний, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Универсальный чехол двухсторонний, габардин

41
Фотография товара Скамейка металлическая СП со спинкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка металлическая СП со спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Скамейка металлическая СП со спинкой

46