Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 штук.
Соусник из металла имеет небольшой размер. Он выполнен из нержавеющей стали, поэтому отличается простотой в уходе и долговечностью. Товар имеет форму расширенной кверху пиалы, на стенках есть мелкие полоски, которые добавляют изделию оригинальность.
Высота стенок 30 мм. Объем соусника 60 мл. Диаметр по верхнему краю чаши равен 6,8 см.
Товар отличается высоким качеством, так как выполнен из отличного материала. Легкий металлический блеск нержавейки можно назвать изюминкой этого изделия, потому что его стиль отличается от стандартной классической посуды и подчеркивает сервировку столов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота30 мм
- Диаметр68/38 мм
- Вес0,025 кг
- Объем0,06 л
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт