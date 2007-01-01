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Горшок для запекания, с крышкой, «Кунстверк», фарфор, 425 мл, 16,5 см, белый - фото 1

Горшок для запекания, с крышкой, «Кунстверк», фарфор, 425 мл, 16,5 см, белый

Артикул: CH-062-367
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр165 мм
  • Вес0,606 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый
  • ФормаКруглая

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Товар в корзине

Горшок для запекания, с крышкой, «Кунстверк», фарфор, 425 мл, 16,5 см, белый
Горшок для запекания, с крышкой, «Кунстверк», фарфор, 425 мл, 16,5 см, белый
от 610
В корзине

С этим товаром покупают