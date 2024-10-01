Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Вилка столовая «Ансер Бэйсик» с каплевидной классической ручкой производится из нержавеющей стали. Это классический столовый прибор, имеющий форму в универсальном стиле, что делает ее актуальной для подачи к любым сервизам.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина215 мм
- Глубина28 мм
- Вес0.054 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт