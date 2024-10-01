Товар в корзине. Перейти
Вилка столовая «Ансер Бэйсик», длина 215мм - фото 1

Вилка столовая «Ансер Бэйсик», длина 215мм

Артикул: CH-060-687
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож столовый «Аляска бэйсик»
Фотография товара Нож столовый «Аляска бэйсик» от компании ChiedoCover.
Следующий Вилка столовая «Аляска», длина 200мм
Фотография товара Вилка столовая «Аляска», длина 200мм от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Вилка столовая «Ансер Бэйсик» с каплевидной классической ручкой производится из нержавеющей стали. Это классический столовый прибор, имеющий форму в универсальном стиле, что делает ее актуальной для подачи к любым сервизам.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина215 мм
  • Глубина28 мм
  • Вес0.054 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Хайбол «Дракон», 360мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Дракон», 360мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от9307
990 ₽Оптовая цена

Хайбол «Дракон», 360мл, стекло, прозрачный

13
В наличии 37 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Крышка для блюда, полистирол, произведённого компанией ChiedoCover
от1 6205
1 690 ₽

Крышка для блюда, полистирол

14
В наличии 20 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Бистро», произведённого компанией ChiedoCover
от11048
210 ₽Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Бистро»

11
В наличии 4404 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Эггшелл», диаметр 230мм, произведённого компанией ChiedoCover
от6509
710 ₽Оптовая цена

Тарелка «Эггшелл», диаметр 230мм

15
В наличии 504 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Мельница для перца «Пари-рама» бук, металл, произведённого компанией ChiedoCover
от3 2408
3 490 ₽Оптовая цена

Мельница для перца «Пари-рама» бук, металл

9
В наличии 4 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Скандинавия», мелкая, произведённого компанией ChiedoCover
от6608
710 ₽Оптовая цена

Тарелка «Скандинавия», мелкая

5
В наличии 230 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Сибарис», произведённого компанией ChiedoCover
от38023
490 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Сибарис»

6
В наличии 120 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Полар», 0.7л, произведённого компанией ChiedoCover
от64010
710 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Полар», 0.7л

6
В наличии
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Нью-Йорк, 250мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Нью-Йорк, 250мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от33020
410 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Нью-Йорк, 250мл, стекло, прозрачный

9
В наличии 672 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи дуб, темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9005
2 000 ₽Оптовая цена

Доска для подачи дуб, темное дерево

15
В наличии 15 шт.

Другие товары из раздела вилки столовые

Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Саппоро бэйсик» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Саппоро бэйсик», произведённого компанией ChiedoCover
от23026
310 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Саппоро бэйсик»

6
В наличии 6000 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Ауде», длина 200мм, произведённого компанией ChiedoCover
от14042
240 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Ауде», длина 200мм

7
В наличии
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Концепт №1» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Концепт №1», произведённого компанией ChiedoCover
от59015
690 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Концепт №1»

5
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Атлантис Бейсик», произведённого компанией ChiedoCover
от36013
410 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Атлантис Бейсик»

15
В наличии 848 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Монтевидео» хромированная сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от7508
810 ₽Оптовая цена

Вилка для рыбы «Монтевидео» хромированная сталь

5
В наличии 144 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Анзо» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от52015
610 ₽Оптовая цена

Вилка для рыбы «Анзо» сталь нержавеющая

12
В наличии 235 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Лувр» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от6706
710 ₽Оптовая цена

Вилка для рыбы «Лувр» сталь нержавеющая

14
В наличии 93 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Грэй», произведённого компанией ChiedoCover
от1 1504
1 190 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Грэй»

11
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Монтевидео» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Монтевидео», произведённого компанией ChiedoCover
от7508
810 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Монтевидео»

11
В наличии 156 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Филе Туара», произведённого компанией ChiedoCover
от2 8808
3 100 ₽

Ложка столовая «Филе Туара»

5
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Вилка столовая «Ансер Бэйсик», длина 215мм
Вилка столовая «Ансер Бэйсик», длина 215мм
от 210
310 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Хайбол «Дракон», 360мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Дракон», 360мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от9307
990 ₽Оптовая цена

Хайбол «Дракон», 360мл, стекло, прозрачный

13
В наличии 37 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Крышка для блюда, полистирол, произведённого компанией ChiedoCover
от1 6205
1 690 ₽

Крышка для блюда, полистирол

14
В наличии 20 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Бистро», произведённого компанией ChiedoCover
от11048
210 ₽Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Бистро»

11
В наличии 4404 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Эггшелл», диаметр 230мм, произведённого компанией ChiedoCover
от6509
710 ₽Оптовая цена

Тарелка «Эггшелл», диаметр 230мм

15
В наличии 504 шт.