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Тарелка «Агат», диаметр 85мм - фото 1

Тарелка «Агат», диаметр 85мм

Артикул: CH-062-143
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр85 мм
  • Материалфарфор
  • Цветкрасный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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Тарелка «Агат», диаметр 85мм
Тарелка «Агат», диаметр 85мм
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В корзине

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