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Вилка столовая «Дориа», длина 200мм - фото 1Вилка столовая «Дориа», длина 200мм - фото 2

Вилка столовая «Дориа», длина 200мм

Артикул: CH-060-686
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Вилка столовая «Дориа» — образец столовых приборов, которые отлично сочетают классический и современный дизайн. Вилка выполнена из нержавеющей стали, которая имеет привлекательный серебристый блеск. Металлическая основа дополнена вставками черного цвета, что стильно обрамляет изделие.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина200 мм
  • Глубина10 мм
  • Вес0.067 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный, металлический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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