Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Вилка столовая «Дориа» — образец столовых приборов, которые отлично сочетают классический и современный дизайн. Вилка выполнена из нержавеющей стали, которая имеет привлекательный серебристый блеск. Металлическая основа дополнена вставками черного цвета, что стильно обрамляет изделие.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина200 мм
- Глубина10 мм
- Вес0.067 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветчерный, металлический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт