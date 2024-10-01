Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Вилка столовая «Аляска бэйсик» действительно создает впечатление простоты и элегантности, что делает ее идеальным выбором для сервировки стола. Вилка имеет лаконичную форму, которая прекрасно сочетается с различными видами посуды. Ее ручка большой длины тонкая и немного округлая, обеспечивая комфортное удержание в руках. Изготовленная из нержавеющей стали, она обещает качество и долговечность, а ее стильный дизайн придает столу особый шарм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина203 мм
- Глубина21 мм
- Вес0.036 кг
- Материалнержавеющая сталь
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт