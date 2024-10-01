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Вилка столовая «Аляска бэйсик» - фото 1Вилка столовая «Аляска бэйсик» - фото 2

Вилка столовая «Аляска бэйсик»

Артикул: CH-060-669
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Вилка столовая «Аляска бэйсик» действительно создает впечатление простоты и элегантности, что делает ее идеальным выбором для сервировки стола. Вилка имеет лаконичную форму, которая прекрасно сочетается с различными видами посуды. Ее ручка большой длины тонкая и немного округлая, обеспечивая комфортное удержание в руках. Изготовленная из нержавеющей стали, она обещает качество и долговечность, а ее стильный дизайн придает столу особый шарм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина203 мм
  • Глубина21 мм
  • Вес0.036 кг
  • Материалнержавеющая сталь

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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