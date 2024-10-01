Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Ни одна сервировка стола не обходится без красивых столовых приборов. Итальянский бренд Superga – это сочетание стиля, элегантной классики и высокого качества. Вилки серии «Суперга» сделаны из нержавеющей стали – это прочный материал, который не деформируется при эксплуатации и не теряет свой первоначальный вид даже при интенсивном ежедневном использовании. Вилка имеет классический дизайн, который подойдет к любому стилю сервировки. Столовые приборы можно мыть в посудомоечной машине.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина195 мм
- Глубина10 мм
- Вес0.037 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт