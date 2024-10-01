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Вилка столовая «Суперга» - фото 1

Вилка столовая «Суперга»

Артикул: CH-060-758
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Ни одна сервировка стола не обходится без красивых столовых приборов. Итальянский бренд Superga – это сочетание стиля, элегантной классики и высокого качества. Вилки серии «‎Суперга»‎‎ сделаны из нержавеющей стали – это прочный материал, который не деформируется при эксплуатации и не теряет свой первоначальный вид даже при интенсивном ежедневном использовании. Вилка имеет классический дизайн, который подойдет к любому стилю сервировки. Столовые приборы можно мыть в посудомоечной машине.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина195 мм
  • Глубина10 мм
  • Вес0.037 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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