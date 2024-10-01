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Вилка столовая «Элит», длина 210мм - фото 1

Вилка столовая «Элит», длина 210мм

Артикул: CH-060-721
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Вилка столовая «Элит» из нержавеющей стали представлена в классическом стиле. У нее длинная плотная ручка с тонкими полосами, которые подчеркивают ретро шарм такого столового прибора. Приятный металлический блеск материала добавляет оригинальность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина210 мм
  • Глубина25 мм
  • Вес0.094 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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