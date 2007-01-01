Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 штук.
Соусник из нержавеющей стали — это отличный вариант для предложения дополнений к закускам. Емкость небольшая, объем пиалы всего 30 мл. Стенки высокие, форма немного расширяется кверху. Диаметр 45 мм.
Товар выполнен из качественного материала, поэтому прост в уходе. Цвет стильный металлический, что добавляет этой посуде современного шарма. Благодаря простейшему дизайну емкости из нержавейки, такие металлические соусники активно используют для сервировки столов в различных заведениях.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота27 мм
- Диаметр45 мм
- Вес0,025 кг
- Объем0,03 л
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт