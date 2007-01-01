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Соусник сталь нержавеющая 30 мл, металлический - фото 1

Соусник сталь нержавеющая 30 мл, металлический

Артикул: CH-062-774
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.

Соусник из нержавеющей стали — это отличный вариант для предложения дополнений к закускам. Емкость небольшая, объем пиалы всего 30 мл. Стенки высокие, форма немного расширяется кверху. Диаметр 45 мм.

Товар выполнен из качественного материала, поэтому прост в уходе. Цвет стильный металлический, что добавляет этой посуде современного шарма. Благодаря простейшему дизайну емкости из нержавейки, такие металлические соусники активно используют для сервировки столов в различных заведениях.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота27 мм
  • Диаметр45 мм
  • Вес0,025 кг
  • Объем0,03 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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