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Светодиодная сеть Твинкл, черный провод, теплый белый, без мерцания, 2х3 м - фото 1

Светодиодная сеть Твинкл, черный провод, теплый белый, без мерцания, 2х3 м

Артикул: CH-067-312
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина2000 мм
  • Высота3000 мм
  • МатериалПВХ
  • Цветбежевый, черный

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