Характеристики товара
Описание
В комплекте
:– искусственная ель
– световые гирлянды
– коллекция игрушек
– юбка на ствол.
Основные характеристики
- Высота3000 мм
- Материалстекло
- Цветкрасный, зеленый, золотой
В комплекте
:– искусственная ель
– световые гирлянды
– коллекция игрушек
– юбка на ствол.
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