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Гирлянда Лайн, белый провод, белый, без мерцания, 10 м - фото 1

Гирлянда Лайн, белый провод, белый, без мерцания, 10 м

Артикул: CH-067-282
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина10000 мм
  • Материалрезина
  • Мощность220 Вт
  • Цветбелый

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