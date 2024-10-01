Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина10000 мм
- Материалрезина
- Мощность220 Вт
- Цветбелый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Светодиодная гирлянда-шарики Огоньки Олимпии 3.8 м, 20 теплых белых ламп, прозрачный ПВХ
Бахрома Шиммер, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.5 м
Бахрома Люминесценс, черный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.5 м
Бахрома Вейв, прозрачный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.9 м
Гирлянда Флоу, прозрачный провод, белый, без мерцания, 10 м
Дюралайт Флоу, белый, 100 м
Светодиодная сеть Гэлакси, черный провод, белый, без мерцания, 2х2 м
Занавес Люминесценс, прозрачный провод, белый, с мерцанием, 2х1 м
Занавес Люминесценс, прозрачный провод, теплый белый, с мерцанием, 2х1 м
Занавес Лайт, белый провод, теплый белый, без мерцания, 2х1.5 м
Светодиодная потолочная люстра с пультом V2891-CL Novas LED 136W
Ель Палисандр пластик, 230
Умная люстра Паркер Смарт квадрат, RGB, венге, 9 светильника
Ель Черный Кристалл стекло, 210
Светодиодная люстра на штанге V5070-CL Run
Ель Палисандр стекло, 210
Светодиодный подвесной светильник V5061-PL Eclipce
Елка настольная Лунд
Светящийся LED цилиндр Tower H120 220V RGB
Ель Черный Кристалл стекло, 180
Бахрома Люминари, белый провод, белый, без мерцания, 3x0.5 м
Бахрома Каскад, белый провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.9 м
Гибкий неон Старлайн, 08х16 мм, белый, односторонний, 50 м
Гирлянда Твинкл, прозрачный провод, теплый белый, с мерцанием, 10 м
Занавес Комет, черный провод, белый, с мерцанием, 2х3 м
Занавес Радианс, белый провод, белый, с мерцанием, 2х1.5 м
Занавес Скайфол, прозрачный провод, белый, с мерцанием, 2х1.5 м
Занавес Рэйн, белый провод, белый, без мерцания, 2х3 м
Занавес Флоу, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 2х3 м
Занавес Рэйн, белый провод, теплый белый, без мерцания, 2х3 м